Президент Федерации йоги не согласился с тем, что она опасна для христиан

Президент Федерации йоги России Сергей Репин не согласился с мнением РПЦ о том, что йога опасна для христиан. Об этом он рассказал в интервью изданию «Говорит Москва».

«Йога всегда была практикой интеллектуалов. Йога — одна из составляющих частей философии. Это духовная практика, она позволяет человеку разобраться в себе и стать лучше. Я не понимаю смысл претензий», — развел руками Репин.

Он уточнил, что йога — это не религия, и что такие заявления священнослужителей его расстраивают. Представитель Федерации считает, что занятия йогой, наоборот, могут положительно влиять на христиан.

Таким образом Сергей Репин ответил на брошюры, которые начала распространять Курганская епархия. Священники увидели угрозу в занятиях йогой, потому что ее относят к другой религии, а также посоветовали прихожанам не увлекаться тренингами личностного роста.