Общество 07 марта 2023, 13:10 Президент Эстонии не подписал закон о сносе советских памятников Президент Эстонии Карис не подписал закон о сносе советских памятников РИА «Новости»

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Президент Эстонии Алар Карис отказался подписать и опубликовать принятый парламентом закон об удалении из общественных мест опасных и разжигающих вражду объектов, указав на неопределенность формулировок, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу главы президента.

Парламент принял закон 15 февраля. В его поправках говорится, что общедоступные части зданий, памятники и другие объекты не должны «возбуждать ненависть, поддерживать или оправдывать акт агрессии, геноцида, преступления против человечности».

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По мнению Кариса, такая редакция противоречит Конституции.

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«Статья 1(1) юридически неясна и поэтому противоречит статье 13(2) Конституции», — пояснил президент.

Не подписанный президентом законопроект в ближайшее время поступит в парламент на повторное рассмотрение.

В начале февраля правительство Эстонии выделило на удаление советских памятников из публичного пространства 1,42 миллиона евро.