07 марта 2023, 13:10
Президент Эстонии не подписал закон о сносе советских памятников
Президент Эстонии Карис не подписал закон о сносе советских памятников
Президент Эстонии Алар Карис отказался подписать и опубликовать принятый парламентом закон об удалении из общественных мест опасных и разжигающих вражду объектов, указав на неопределенность формулировок, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу главы президента.
Парламент принял закон 15 февраля. В его поправках говорится, что общедоступные части зданий, памятники и другие объекты не должны «возбуждать ненависть, поддерживать или оправдывать акт агрессии, геноцида, преступления против человечности».
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По мнению Кариса, такая редакция противоречит Конституции.
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«Статья 1(1) юридически неясна и поэтому противоречит статье 13(2) Конституции», — пояснил президент.
Не подписанный президентом законопроект в ближайшее время поступит в парламент на повторное рассмотрение.
В начале февраля правительство Эстонии выделило на удаление советских памятников из публичного пространства 1,42 миллиона евро.
Эстония
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