Президент благотворительного фонда поддержал штрафы за незаконные пожертвования

Согласно документу, пожертвования будет можно собирать при наличии договора или разрешения властей. Альшанская поддержала эту инициативу, так как, по ее мнению, это будет защитой от мошенников.

«Мы не можем сказать, что этот порядок тут же снимет все мошеннические фонды. Но есть хотя бы какой-то порядок действий», — пояснила она.