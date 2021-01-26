Президент благотворительного фонда поддержал штрафы за незаконные пожертвования
Президент благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елена Альшанская прокомментировала законопроект о незаконных пожертвованиях. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».
Согласно документу, пожертвования будет можно собирать при наличии договора или разрешения властей. Альшанская поддержала эту инициативу, так как, по ее мнению, это будет защитой от мошенников.
«Мы не можем сказать, что этот порядок тут же снимет все мошеннические фонды. Но есть хотя бы какой-то порядок действий», — пояснила она.