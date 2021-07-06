Президент Белоруссии поручил ограничить транзит товаров из Германии

Александр Лукашенко принял решение ограничить транзит немецких товаров в Россию и Китай. Об этом написала «БелТА» со ссылкой на слова главы государства.

По заявлению президента Белоруссии, немецкие товары ни смогут ступить и шагу на белорусский рынок, а также не смогут осуществлять транзит через территорию республики, процитировало слова главы белорусского государства РИА ФАН.

Кроме того, Лукашенко рекомендовал правительству и регулятору страны присмотреться к западным компаниям, который ведут бизнес на территории Белоруссии.