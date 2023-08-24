Общество 24 августа 2023, 17:05 Президент Ассоциации жертв пластической хирургии Рашельв заявила, что низкая стоимость операции должна настораживать

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Низкая цена на пластическую операцию должна настораживать пациента. Об этом в разговоре с ИА НСН сообщила президент Ассоциации жертв пластической хирургии Александра Рашельв.

У грамотного хирурга на сегодняшний день можно сделать грудь за 800 тысяч, а нос — за 600-700 тысяч рублей.

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«Конкретного прейскуранта нет, потому что это частные клиники. Но если вам предлагают сделать ринопластику за 350 тысяч, нужно насторожиться», — добавила Рашельв.

Хирург с опытом в 20 лет и больше не станет браться за операции с более низкой ценой, добавила она.