Президент АРБ высказался за введение уголовной ответственности в отношении юрлиц

По мнению специалиста, введение уголовной ответственности поможет в борьбе с коррупцией. Он призвал достичь в борьбе со взяточничеством весомого результата в рамках международных конвенций. Тосунян заметил, что у банка, клиентов, вкладчиков должно возникнуть доверие, что борьба действительно ведется и нет неприкасаемых.

«Нужно с ювелирной точностью рассчитывать все предполагаемые меры и последствия. Я думаю, в первую очередь это нужно делать на уровне общественной и академической экспертиз», — отметил глава АРБ.