Президент Академии военных наук Махмут Гареев ушел из жизни

«Сегодня утром скоропостижно ушел из жизни выдающийся советский и российский военачальник, президент Академии военных наук, доктор военных и исторических наук, ветеран Великой Отечественной войны Махмут Ахметович Гареев», — подчеркнули в пресс-службе.

Также там уточнили, что печальную новость полпредство Татарстана узнало от семьи погибшего.

По информации газеты «Взгляд», Гареев появился на свет в Челябинке 23 июля 1923 года. К 1941 году он закончил обучение Ташкентском пехотном училище и ушел на фронт. В Советской армии генерал служил около 50 лет. На пост президента Академии военных наук его назначили в 1995.