Прежний пенсионный возраст попросили вернуть жителям Дальнего Востока

Российские парламентарии обратились в правительство с предложением вернуть жителям Дальневосточного федерального округа (ДФО) прежний пенсионный возраст: 55 лет для женщин и 60 для мужчин.

Как рассказал «Известиям» глава думского комитета по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов, таким образом можно замотивировать людей не покидать этот регион. Именно Харитонову пришла в голову такая идея остановить массовый переезд из ДФО, который начался после пенсионной реформы.

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«Мы считаем, что ДФО — особая территория с суровыми климатическими условиями. Для того чтобы люди туда приезжали и оставались, нужна особая мотивация. Одним из ее элементов мог бы стать пересмотр параметров пенсионной системы», — заявил парламентарий.

Он добавил, что удержать в регионе нужно 1,2 миллиона человек, для которых ежегодно необходимо будет выделять около 16,2 миллиарда рублей из бюджетных денег. По мнению депутата, в российских масштабах это сумма небольшая. По мнению Харитонова, вернуть местным жителям прежний пенсионный возраст необходимо из-за низких зарплат, плохой покупательной способности и маленькой продолжительности жизни.

Предложение депутата поддержали его коллеги из фракции «Единая Россия». Харитонов уже подготовил законопроект, который передадут в правительство. Министры, в свою очередь, к инициативе отнеслись скептически — авторы предложения не смогли определиться, где взять средства на реализацию идеи.