ЦБ признал, что инфляция в 2022 и 2023 годах будет выше прежних оценок

Центральный банк РФ признает, что инфляция в 2022 и 2023 годах будет выше прежних оценок, но приложит все усилия, чтобы не допустить раскручивания «инфляционной спирали». Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, ее слова привел RT.

«Рост инфляции в конце февраля — начале марта был вызван ажиотажным спросом, прежде всего в непродовольственном сегменте», — сказала она.

Набиуллина сообщила, что нынешний рост ключевой ставки рефинансирования до 20 пунктов является временной мерой.

«Текущий рост ставок — это временная антикризисная мера, при стабилизации обстановки они будут снижаться», — заявила она.

Глава ЦБ добавила, что с 21 марта откроется Московская биржа в сегменте торгов облигациями федерального займа.

Также Набиуллина рассказала, что российские вкладчики, снявшие деньги с банковских счетов после начала специальной военной операции на Украине, постепенно возвращают средства.

«Банки работают без сбоев, ситуация с ликвидностью стабильная. В конце февраля они испытали отток средств. Россияне постепенно возвращают вклады», — заключила Набиуллина.

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что глава государства высоко ценит работу Набиуллиной во главе Центробанка.