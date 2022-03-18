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    18 марта 2022, 18:10

    ЦБ признал, что инфляция в 2022 и 2023 годах будет выше прежних оценок

    Глава ЦБ Набиуллина признала, что инфляция в 2022 и 2023 годах будет выше прежних оценок

    Максим Зинкин

    Центральный банк РФ признает, что инфляция в 2022 и 2023 годах будет выше прежних оценок, но приложит все усилия, чтобы не допустить раскручивания «инфляционной спирали». Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, ее слова привел RT.

    ЦБ признал, что инфляция в 2022 и 2023 годах будет выше прежних оценок

    «Рост инфляции в конце февраля — начале марта был вызван ажиотажным спросом, прежде всего в непродовольственном сегменте», — сказала она.

    Набиуллина сообщила, что нынешний рост ключевой ставки рефинансирования до 20 пунктов является временной мерой.

    «Текущий рост ставок — это временная антикризисная мера, при стабилизации обстановки они будут снижаться», — заявила она.

    Глава ЦБ добавила, что с 21 марта откроется Московская биржа в сегменте торгов облигациями федерального займа.

    Также Набиуллина рассказала, что российские вкладчики, снявшие деньги с банковских счетов после начала специальной военной операции на Украине, постепенно возвращают средства.

    «Банки работают без сбоев, ситуация с ликвидностью стабильная. В конце февраля они испытали отток средств. Россияне постепенно возвращают вклады», — заключила Набиуллина.

    Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что глава государства высоко ценит работу Набиуллиной во главе Центробанка.