«Прежде чем кому-то помогать, нужно задуматься». Волонтеры объяснили, почему подарки вредны детям-сиротам

Детям-сиротам предложили не дарить лишних подарков. Президент благотворительного фонда Елена Альшанская объяснила «360», почему в принципе возникла такая идея.

Еще несколько лет назад вся помощь сиротам в детских домах сводилась к тому, что люди привозили вещи и подарки бесконечным потоком. Сейчас, отметила Альшанская, ситуация меняется на глазах. Люди начинают понимать и менять отношение к тому, как помогать.

«Мы пишем ровно про это: есть эффективные и менее эффективные способы помощи. Прежде чем кому-то помогать, нужно задуматься, какую проблему вы решаете, какие потребности есть у того, кому вы помогаете, и какие задачи вы преследуете», — пояснила глава организации.

Именно в качестве примера неэффективной помощи в фонде приводят развоз подарков в детские дома. В противовес этому идут, например, проекты волонтерской помощи, которые уже сейчас активно реализуются. Начиная от наставнических и заканчивая работой с кровными родителями ребенка.

Хорошо, если потраченные ресурсы помогут изменить положение ребенка, его жизнь, помочь в чем-то Елена Альшанская.

Она пояснила, что у воспитанников детских домов зачастую искажена картина взаимоотношений с «чужими взрослыми». Если обычно родители учат ребенка границам, то в подобных учреждениях ситуация до недавних пор складывалась прямо противоположная.

«В целом в любой детский дом приезжали десятки людей, а то и больше. Ребенок считал, что любой посторонний взрослый может прийти, обнять, посадить на колени и подарить подарок. Наших детей мы учим другому», — подчеркнула президент фонда.

Еще один нюанс: у ребенка нередко формируется расстройство привязанности. Базовые отношения со «своим» взрослым для него очень значимы и в том числе помогают определить отношение к себе, а в будущем — построить связи внутри собственной семьи.

Но в детских домах в год у ребенка могло смениться до 40 воспитателей, а контакт с приезжающими был слишком близким. Взрослые постоянно приходили и уходили, позитивные отношения между ними и детьми оказывались ненадежными.

Любого ребенка в детском доме, по мнению Елены Альшанской, должны радовать подарками, но не сотню раз в год. Иначе все это уже воспринимается как обыденность и ребенок попросту обесценивает такие вещи.

«Когда ребенок оказывается в детском доме и мы хотим ему помочь, нужно делать то, что реально ему поможет. Выстроит образовательный маршрут, например, или поможет справиться с самостоятельной жизнью», — заключила президент фонда.

Ранее в СМИ появилась информация, что Минпросвещения посоветовало не баловать детей-сирот подарками, ведь от них «больше вреда, чем пользы».