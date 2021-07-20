Презентация нового легкого истребителя Checkmate началась на МАКС-2021. Прямая трансляция

На полях авиасалона МАКС-2021 началась презентация новейшего тактического истребителя, оснащенного всего одним двигателем, Checkmate. «360» ведет прямую трансляцию с мероприятия.

Ранее этот самолет показали президенту России Владимиру Путину. Checkmate оснащен искусственным интеллектом, который может помогать летчику в воздухе. Он обладает высокими летно-техническими характеристиками, и его сложно засечь радарами.

До знакомства с этим истребителем глава Российского государства в первый день работы МАКС-2021 посмотрел получасовую летную программу, в которой участвовали новые отечественные самолеты и вертолеты. В небо впервые поднялись региональный пассажирский самолет Ил-114, МС-21-300 и МС-21-310, оснащенный отечественными двигателями ПД-14. Завершили программу выступлением пилотажных групп «Русские витязи» и «Стрижи».