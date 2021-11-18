Повышенный уровень токсичности обнаружили в некоторых одеялах, продающихся в России

Специалисты нашли в некоторых пуховых одеялах, которые продаются России, превышение уровня токсичности. Такие результаты показало исследование Роскачества.

Эксперты проверили пуховые одеяла 18 марок из России, Австрии и Швеции.

«Значение индекса токсичности, определяемого в водной среде, должно быть в пределах от 70 до 120% включительно. По итогам испытаний токсичность выше нормы оказалась у одеял AlViTek — 166%, Ikea — 151% и Askona — 135%», — сказано в сообщении организации, которое опубликовано на официальном сайте.

Если человек спит под таким одеялом всю ночь и потеет во сне, токсичные вещества могут перейти на кожу через влагу. У покупателя такого товара могут появится дерматит, раздражение и другие кожные реакции.

«Конечно, невозможно сказать, токсично ваше уже купленное одеяло или нет, поэтому старайтесь не использовать одеяла без чехла и всегда надевайте пододеяльник», — сказала заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева.

Специалисты также выяснили, что в одеялах семи брендов вместо гусиного пуха и пера в наполнителе найден дешевый утиных пух. Два производителя и вовсе полностью подменили заявленный гусиный пух утиным.