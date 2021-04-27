Превышение порога заболеваемости ОРВИ зафиксировали в 9 регионах

Превышение порога заболеваемости ОРВИ было зафиксировано в девяти субъектах России. В Роспотребнадзоре также перечислили циркулирующие вирусы.

На 16 неделе этого года недельный порог заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями по совокупному населению превышен в девяти субъектах.

«Среди детей возрастной группы до двух лет недельный эпидемический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен в одном субъекте Российской Федерации, среди детей в возрасте 3–6 лет — в трех субъектах, среди детей в возрасте 7–14 лет — в двух субъектах, среди лиц старше 15 лет — в 19 субъектах», — сообщили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве отметили, что среди циркулирующих вирусов зафиксирован респираторный вирус парагриппа, РС-вирусы и другие вирусы не гриппозной этиологии. При этом практически не наблюдалось заболеваемость вирусом гриппа В.

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