Превратившийся в госпиталь на время пандемии «Крокус экспо» откроют после 7 августа

Подмосковный «Крокус экспо» во время острого периода распространения коронавируса частично переделали в госпиталь для больных. Сейчас, когда опасность массового заражения, кажется, миновала, выставочный комплекс возвращается к своей обычной работе. Это произойдет после 7 августа.

«Мы планируем официально открыться 7 августа — я имею в виду здания, которые не были задействованы в госпитальном проекте», — рассказал ТАСС президент «Крокус групп» Араз Агаларов.

Та часть, на которой размещали госпиталь, пройдет специальную санитарную обработку и начнет работать на несколько дней позже.

Ранее Агаларов говорил, что госпиталь мог бы в случае необходимости принимать больных до сентября. Такая договоренность существовала с правительством Московской области. Минздрав Подмосковья сообщил, что после его закрытия всю технику отдадут в медицинские организации региона.

Инфекционный госпиталь на базе «Крокус экспо» начал работать 14 мая. Туда завезли необходимое оборудование и даже развернули клинико-диагностическую лабораторию. Первый корпус мог вместить до 1040 больных, второй — 1100. Известно, что в госпитале за все время вылечились 867 пациентов.