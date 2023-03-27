Общество 27 марта 2023, 10:13 «Превратили страну в военный лагерь». В Совбезе оценили действия НАТО на Украине Патрушев: НАТО превратил Украину в большой военный лагерь РИА «Новости»

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Страны НАТО превратили Украину в военный лагерь, заявил в интервью «Российской газете» секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Он обратил внимание, что украинские власти получают от своих западных партнеров разведданные с помощью спутников и беспилотников.

«[Члены альянса] направляют украинским войскам вооружение и боеприпасы, обеспечивают их разведдаными», — сказал Патрушев.

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Секретарь Совбеза добавил, что инструкторы и советники НАТО проводят обучение украинских военных, а наемники из государств альянса являются участниками неонацистских батальонов.

При этом в НАТО не считают, что являются стороной конфликта на Украине. Хотя все действия альянса говорят об обратном. Патрушев отметил, что блок не скрывает своего желания добиться поражения и расчленения России.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее заявлял, что украинский конфликт может затянуться.