27 марта 2023, 10:13
«Превратили страну в военный лагерь». В Совбезе оценили действия НАТО на Украине
Патрушев: НАТО превратил Украину в большой военный лагерь
Страны НАТО превратили Украину в военный лагерь, заявил в интервью «Российской газете» секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Он обратил внимание, что украинские власти получают от своих западных партнеров разведданные с помощью спутников и беспилотников.
«[Члены альянса] направляют украинским войскам вооружение и боеприпасы, обеспечивают их разведдаными», — сказал Патрушев.
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Секретарь Совбеза добавил, что инструкторы и советники НАТО проводят обучение украинских военных, а наемники из государств альянса являются участниками неонацистских батальонов.
При этом в НАТО не считают, что являются стороной конфликта на Украине. Хотя все действия альянса говорят об обратном. Патрушев отметил, что блок не скрывает своего желания добиться поражения и расчленения России.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее заявлял, что украинский конфликт может затянуться.
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