Превратили игру в похороны. Дети закопали брата на пляже под Анапой и случайно убили его

Детская игра обернулась трагедией на одном из пляжей под Анапой. Семья с тремя детьми приехала к морю, и пока родители отдыхали, ребята решили поиграть в похороны. Двое старших закопали восьмилетнего брата в песок с головой, из-за чего мальчик скончался.

Ребенок умер в станице Благовещенской, об этом сообщили местные СМИ. В Следственном комитете подтвердили гибель несовершеннолетнего, однако про игру в похороны, которая якобы стала причиной смерти ребенка, не сообщили.

По версии следствия, родители с тремя детьми приехали на отдых в Анапу 29 июня.

По данным следствия, рано утром 30 июня 2020 года дети играли на песчаном пляже, при этом, 8-летний мальчик залез на дно ямы, которую они накануне выкопали с братом. В этот момент произошло осыпание песка на мальчика СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Увидев, что брата засыпало песком, мальчик сразу побежал к родителям и рассказал о случившемся. Взрослые достали сына из-под завала и вызвали скорую, но врачам не удалось спасти мальчика.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.