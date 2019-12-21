Претендентов на «Новое Радио Awards» объявили в прямом эфире

Они все рвали чарты и были в тренде целый год. Пришло время назвать лучших. Главные суперхиты и суперновинки 2019-го: «Новое Радио» объявило в прямом эфире претендентов на «Новое Радио Awards».

Запущено голосование. Самых крутых, тех, кто получит «Золотую сирену» назовут на грандиозном шоу 21 февраля на ВТБ арене.

«Хочется избежать какого-то давления. Все друг с другом общаются, где-то интересы пересекаются, чтобы не было истории: «Але, Вась, давай так — ты за моего проголосуешь, я за твоего проголосую», — сказал Роман Емельянов, генеральный продюсер «Нового Радио».

Источник фото: телеканал «360»

Отдать свой голос можно вплоть до 31 января — на сайте «Нового Радио» и в сообществе радиостанции во «ВКонтакте».

«Дорогие друзья, знакомитесь со списком номинантов, отмечайте того, кто вам нравится, и сделайте подарок любимым артистам на Новый год», — сказал Роман Емельянов, генеральный продюсер «Нового Радио».

Номинаций — 10. Но голосование открыто по 6-ти из них. Еще четыре — тема отдельная. По просьбе радиостанции, представители крупнейших лейблов и мейджоров, соберут данные о продажах, стриминговых прослушиваниях и определят часто математически — лучший альбом и лучший сингл. Еще одна категория — видеоклип. Ведь «Новое Радио» можно не только слушать, но и смотреть. Так вот самый-самый клип назовет отдельное жюри во главе с Аланом Бадоевым.

И есть еще одна, 10-я номинация — за вклад. Это единственный приз, который команда «Нового Радио» выбирает полностью сама. Этот приз достанется Игорю Юрьевичу Николаеву.

Источник фото: телеканал «360»

В остальных шесть номинаций те, кто занимал верхние строки хит-парада «Высшая лига» на «Новом Радио». Это громкие хорошо знакомые каждому имена и новички, которые сделали прорыв в этом году. Так за звание «лучшей артистки» поборются: занимающая первые строчки хит-парадов — ZIVERT, не сдающая позиции — Полина Гагарина, необычная и эпатажная Maruv. Лучшую группу выбираем из ARTIK & ASTI, FILATOV & KARAS, БИ-2, GAYAZOV&BROTHERS, HAMMALI & NAVAI.

Еще лучший продюсер, среди них — Little big family, Сергей Шнуров, ELMAN, Сергей Жуков, Александр Кауфман. И — прорыв года — те, кто сразу, без раскачки, ворвались на верхние строчки чартов.

Самой первой проголосовала Яна Рудковская, прямо в студии, когда объявляли номинантов. И это единственное известное пока имя члена жюри. Остальных судей назовут после окончания голосования. А самих победителей объявят 21 февраля на ярком шоу. Это будет мощный концерт-вручение, который будет отличаться от остальных премий.