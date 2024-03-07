Общество 07 марта 2024, 12:06 Преступную схему с «фантомными» молочными продуктами раскрыли в России Сотрудники Россельхознадзора нашли 33 тонны фантомных молочных продуктов Alexey Belkin/Business Online/globallookpress

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В Санкт-Петербурге выявили компанию, которая осуществляла поставки фальсифицированной молочной продукции в детсады и школы Оренбургской области через «фантомные склады». Об этом сообщило РИА «Новости». По данным агентства, представители Россельхознадзора при проверке нашли в фирме 33 тонны поддельной продукции.

Товар должен был распространяться между учреждениями напрямую, но выяснилось, что он проходил через некий склад, который не значился в документах. По данным компании, поставщиком выступало некое предприятие, закупавшее продукцию на заводе, но при проверке по этому адресу нашли лишь многоэтажку.

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С января 2024 года фирма получила 136 партий молочной продукции.

Председатель общественной организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов отметил, что фирмы часто используют «фантомные склады», чтобы ввозить контрафакт, а в итоге дети попадают в больницу с отравлениями.

Ранее стало известно, что в Россию с предприятия Farmina Pet Foods ввозили корма для животных с мышьяком.