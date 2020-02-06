Преступность среди российских подростков упала за последние четыре года

Эксперты связывают это с тем, что подростки стали проводить много времени в интернете.

Меньше всего подростковых преступлений зафиксировано в Москве и Чечне. В остальных регионах процент также заметно снизился. Исключением стали 16 регионов, среди них Волгоградская, Ростовская и Брянская области, Чукотка и Коми.