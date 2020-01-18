Преступников предложили лишать гонораров за книги после истории Олега Соколова

Депутат Госдумы Иван Сухарев попросил Генпрокуратуру лишать известных преступников гонораров за публикацию книг. На такую идею парламентария натолкнул случай историка Олега Соколова, который собирается написать мемуары.

Как стало известно RT, Сухарев написал обращение на имя генпрокурора Юрия Чайки. В обращении он обратил внимание прокурора на случай с историком Олегом Соколовым, который сейчас находится под арестом после убийства аспирантки СПбГУ. Депутата насторожило, что Соколов собирается написать исповедь-мемуары и заработать на истории убийства.

Сухарев отметил, что из-за резонансных дел некоторые преступники становятся известными. При этом такие люди, считает депутат, не имею права получать от этого материальную выгоду. Гонорары преступников Сухарев предлагает конфисковывать и направлять на выплату компенсации пострадавшим.

«К апрелю мы планируем внести на рассмотрение депутатов соответствующий законопроект с поправками в уголовное законодательство, который будет подготовлен с учетом замечаний Генпрокуратуры», — отметил Сухарев.

63-летнего преподавателя истории из СПбГУ Олега Соколова поймали ночью 9 ноября при попытке утопить отрезанные руки аспирантки Анастасии Ещенко. Мужчина был нетрезв и сам упал в воду, его госпитализировали с переохлаждением. Соколову предъявили обвинение в убийстве. Он находится под стражей.