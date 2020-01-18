Преступников предложили лишать гонораров за книги после истории Олега Соколова
Как стало известно RT, Сухарев написал обращение на имя генпрокурора Юрия Чайки. В обращении он обратил внимание прокурора на случай с историком Олегом Соколовым, который сейчас находится под арестом после убийства аспирантки СПбГУ. Депутата насторожило, что Соколов собирается написать исповедь-мемуары и заработать на истории убийства.
Сухарев отметил, что из-за резонансных дел некоторые преступники становятся известными. При этом такие люди, считает депутат, не имею права получать от этого материальную выгоду. Гонорары преступников Сухарев предлагает конфисковывать и направлять на выплату компенсации пострадавшим.
«К апрелю мы планируем внести на рассмотрение депутатов соответствующий законопроект с поправками в уголовное законодательство, который будет подготовлен с учетом замечаний Генпрокуратуры», — отметил Сухарев.
63-летнего преподавателя истории из СПбГУ Олега Соколова поймали ночью 9 ноября при попытке утопить отрезанные руки аспирантки Анастасии Ещенко. Мужчина был нетрезв и сам упал в воду, его госпитализировали с переохлаждением. Соколову предъявили обвинение в убийстве. Он находится под стражей.