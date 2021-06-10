СМИ: осужденным в России запретят зарабатывать на преступлениях на ТВ и писать книги

В России совершившим преступление хотят запретить публичные выступления в средствах массовой информации, на ток-шоу и в социальных сетях. Публиковать мемуары и получать за это вознаграждение они тоже не смогут.

Поправки в Уголовный, Уголовно-процессуальный и административный кодекс предложили внести депутаты Госдумы. Коснутся они и федерального закона об административном надзоре, сообщила газета «Известия».

Авторы законопроектов, представляющие «Единую Россию», подчеркнули, что совершивший преступление должен осознавать неотвратимость наказания. Современные реалии картину несколько меняют: у осужденных есть шанс стать известными, а если в дело вмешаются СМИ и интернет — популярными.

«Более того, участие в публичных мероприятиях с рассказами о преступлении, может принести им доход, как и опубликование книг и мемуаров», — указано в пояснительной записке к разработанным документам.

Получение подобных гонораров парламентарии сочли фактическим вознаграждением за совершенное преступление. Ситуация, считают они, идет вразрез со здравым смыслом и противоречит нравственным нормам.

За их несоблюдение журналистов и издателей намерены штрафовать. Физическим лицам за выступление и публикацию биографий придется заплатить минимум 300 рублей, а представителям СМИ — не менее миллиона. Для предпринимателей или юридических лиц сумму штрафа хотят установить еще больше — начиная от трех миллионов рублей — или приостановить деятельность на срок до полугода.

Большинство думских фракций готовы выступить в поддержку инициативы.