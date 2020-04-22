Преступления против пенсионеров предложили считать отягчающим обстоятельством

В УК РФ предложили внести изменения. В Госдуме считают, что за преступления против пенсионеров нужно наказывать максимально строго и признать этот факт отягчающим обстоятельством.

Законопроект планирует подготовить зампред комитета Госдумы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина, сообщило РИА «Новости».

«Считаю, что наказание за все преступления, совершенные в отношении пенсионеров, должно быть усилено», — подчеркнула парламентарий.

Работа над проектом закона уже идет. Поправки депутат Госдумы предлагает внести в пункт «з» статьи 63 УК РФ. В нем говорится об отягчающих обстоятельствах, если преступление совершено против беременной женщины, ребенка, беззащитного или беспомощного человека или того, кто так или иначе зависим от виновного.

По словам Вторыгиной, на фоне распространения коронавируса мошенники все чаще выбирают пенсионеров в качестве своих жертв. Эта категория россиян оказалась наиболее уязвимой для циничных преступников.

«Как относиться к людям, у которых нет ничего святого? Ведь именно старики сегодня, в период пандемии, находятся в группе риска», — напомнила зампред думского комитета, добавив, что обманщики пользуются страхами и наивностью пожилых.

Москвичам и жителям Подмосковья сейчас предлагают за 1,5 тысячи рулей купить электронные пропуска. Подобные объявления, напомнили в полиции, нелегальны. Мошенники могут не только выманить деньги у доверчивых «клиентов», но и завладеть их личными данными.