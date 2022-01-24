Преступления нацистов в Ростовской области потребовали признать геноцидом

Преступления, совершенные нацистскими захватчиками в Ростовской области в годы Великой Отечественной войны, потребовали признать геноцидом. Такое заявление направили в областной суд, сообщили ТАСС в Генпрокуратуре РФ.

В Ростовский областной суд обратились по поручению генпрокурора РФ Игоря Краснова. Региональный прокурор в своем заявлении потребовал признать деяния немецко-фашистских захватчиков на территории области в годы ВОВ геноцидом советского народа, а также военными преступлениями и преступлениями против человечества.

Основанием послужили архивные документы, изученные прокуратурой, ФСБ и СК. Речь идет о материалах по фактам массовых захоронений в Сальске и Миллерове.

На этих и иных территориях Ростовской области в период оккупации в 1941–1943 годах прибывшие вслед за вермахтом специальные подразделения карателей систематически расстреливали мирных жителей и военнопленных, а также применяли другие способы убийств. Нацисты незаконно арестовывали людей, применяли пытки и истязания, после чего убивали их, сбрасывая тела в ямы, заявили в Генпрокуратуре.

Согласно архивным документам, в Сальске нацисты убили более 3,5 тысячи человек.