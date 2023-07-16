Общество 16 июля 2023, 04:00 Престольный праздник и День села отметили в Виноградове в Воскресенске Жители села Виноградово в Воскресенске отметили День памяти святых Космы и Дамиана

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В селе Виноградово в Воскресенском городском округе Подмосковья отпраздновали День села. Традиционно местные жители отмечают этот день в престольный праздник памяти бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана. В храме прошло праздничное богослужение, на котором присутствовали не только местные жители, но и гости из соседних округов.

Прихожанка Космо-Дамианского храма Алла Гарбузова приехала с детьми из Раменского округа.

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«Стараемся быть на престольном празднике каждый год. Это День села, 14 июля мы всегда здесь», — поделилась она.

Церковь памяти святых Космы и Дамиана построили почти 170 лет назад — в 1854 году, поэтому ее жизнь и развитие села неразрывно связаны. В 2024-м храм отпразднует не только круглую дату со дня основания, но и другой праздник, рассказал настоятель церкви Иоанн Кулаков.

«В следующем году исполняется 100 лет со дня, когда наш храм посетил святитель Тихон — патриарх Московский и всея Руси. И в следующем году будет торжественное богослужение», — рассказал он.

Односельчане каждый год отмечают двойное торжество по-семейному — с пышным караваем, пирожками и чаем. Также для гостей устраивают мастер-классы и концерт. А самых активных селян награждают благодарственными письмами.