Престарелый леопард Валера устроил свидание с молодой самкой. Вот что из этого вышло

Дальневосточный леопард Валера, который находится уже в преклонном возрасте, попытался предаться любовным утехам с молодой самкой. Сначала его встретил решительный отпор, но потом леопардица сменила гнев на милость. Теперь у нее могут появиться котята.

В национальном парке «Земля леопарда» отметили, что средняя продолжительность жизни такого хищника в природе — 10-15 лет. А Валере уже 13 лет. Такие кадры с участием дальневосточного леопарда вообще удалось получить впервые с помощью фотоловушки.

«В преклонном 13-летнем возрасте большой кот Валера устроил свидание — фотоловушка запечатлела встречу редчайших в мире леопардов и процесс спаривания», — порадовались сотрудники парка у себя в Instagram.