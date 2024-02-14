Общество 14 февраля 2024, 19:09 Pressfeed: россияне стали больше интересоваться построением гармоничных отношений

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За последний год фокус интереса россиян больше сместился в сторону построения крепких и гармоничных отношений. Об этом Pravda.Ru рассказала заместитель генерального директора Pressfeed по стратегическим коммуникациям Элеонора Пахомова.

Она отметила, что россияне стали чаще интересоваться тем, как создать крепкую семью. Раньше же их больше интересовали различные женские хитрости и советы, как привлечь мужчину.

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«На второй план отходят темы „женских хитростей“, больше внимания уделяется вопросам построения гармоничных и крепких отношений, которые строятся на внутренних ценностях партнеров», —подчеркнула эксперт.

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