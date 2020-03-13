Пресс-центр «Парламентской газеты» заработал удаленно из-за коронавируса
Руководство «Парламентской газеты» временно отказалось от мероприятий в пресс-центре редакции из-за распространения коронавируса. Об этом сообщила «Парламентская газета».
Теперь встречи с законодателями, экспертами и представителями СМИ будут транслироваться онлайн на сайте и в социальных сетях издания. В комментариях зрители могут задать интересующий вопрос, а ведущие озвучат его в прямом эфире.
Ранее депутат, отказавшийся от карантина после поездки во Францию, посетил заседание с Владимиром Путиным. Вирусолог Михаил Щелканов поделился с «360» своим мнением об инциденте в Госдуме.