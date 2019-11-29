Пресс-службу столичного главка МВД возглавил Владимир Васенин

Нового главу пресс-службы московской полиции представил коллегам врио начальника столичного главка МВД Сергей Плахих. Помощник министра внутренних дел РФ Ирина Волк рассказала, что Васенин служит в органах внутренних дел больше 20 лет. У него есть опыт работы в оперативных подразделениях и по линии взаимодействия со СМИ.

Титов уйдет с должности главы пресс-службы столичного УМВД Подробнее

Предшественник Васенина, Юрий Титов, ранее рассказал РИА «Новости», что переходит на новую работу. Он не стал уточнять, где и на какой должности он будет трудиться. «На другую работу я перехожу. Сегодня был представлен новый начальник, который меня сменит. Мне сказали спасибо, ему пожелали терпения», — приводит агентство слова Титова.

Васенин родился в 1981 году в Перми. В своем родном городе он работал оперуполномоченным, служил на различных должностях в подразделениях Госавтоинспекции ГУ МВД России по Пермскому краю, возглавлял отделение общественных связей отдела информации и общественных связей пермского главка МВД.

В 2019 году его перевели в Управление по взаимодействию с институтами гражданского общества и средствами массовой информации МВД РФ.