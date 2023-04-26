Общество 26 апреля 2023, 16:06 Пресс-служба ЗВО подтвердила рассылку повесток с напоминанием об ограничениях за неявку ТАСС: в ЗВО подтвердили рассылку повесток с напоминанием об ограничениях за неявку РИА «Новости»

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Военнообязанные жители Санкт-Петербурга стали получать повестки с предупреждениями об ограничительных мерах в случае неявки. Факт рассылки таких документов подтвердили ТАСС в пресс-службе Западного военного округа.

В ответ на запрос агентства представители ЗВО заявили, что пресс-служба подтверждает подлинность новых повесток.

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Ранее снимки документов опубликовали ряд СМИ и Telegram-каналов.

Закон, который вводит ограничения для россиян, получивших повестку, но не явившихся в военкомат, президент России Владимир Путин подписал 14 апреля. Согласно новым правилам, обычные повестки будут дублировать в электронном виде.

В Минцифры несколькими днями ранее сообщили, что повестки в военкоматы начнут вручать в электронном виде только после принятия соответствующего нормативного акта. До тех пор их можно будет получать только лично в руки и заказным письмом