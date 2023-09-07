Общество 07 сентября 2023, 17:53 Пресс-служба hh.ru: менеджер по продажам остается самой востребованной профессией в Петербурге

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Аналитики службы по поиску работы hh.ru выяснили, что менеджеры по продажам остаются самыми востребованными в Петербурге в сентябре. Об этом написал сайт «Петроград».

Всего на сайте компании разместили 8200 подобных предложений за последний месяц. Также работодатели активно разыскивают продавцов и кассиров. Таких объявлений — более 7000, сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

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На лидирующих позициях находятся инженеры-конструкторы, проектировщики, программисты, водители, администраторы, бухгалтеры, упаковщики товаров, официанты, врачи, курьеры.