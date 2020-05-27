Пресс-служба главы Чувашии: Игнатьев не согласовывал с нами иск к Путину

«Человек подал иск — он имеет на это право. Что в иске — мы не знаем. С нами иск не согласовывал», — обозначил Кузин.

По его словам, в последнее время между Игнатьевым и врио главы Чувашии Олегом Николаевым не было особых контактов.

20 мая экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев подал административный иск в Верховный суд России. Он захотел оспорить свое увольнение с поста руководителя региона. Ответчиком он указал Владимира Путина.