Пресс-служба главы Чувашии: Игнатьев не согласовывал с нами иск к Путину
Пресс-секретарь врио главы Чувашии Александр Кузин заверил РИА ФАН, что бывший глава республики Михаил Игнатьев не согласовывал с руководством региона иск к президенту РФ Владимиру Путину.
«Человек подал иск — он имеет на это право. Что в иске — мы не знаем. С нами иск не согласовывал», — обозначил Кузин.
По его словам, в последнее время между Игнатьевым и врио главы Чувашии Олегом Николаевым не было особых контактов.
20 мая экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев подал административный иск в Верховный суд России. Он захотел оспорить свое увольнение с поста руководителя региона. Ответчиком он указал Владимира Путина.