Пресс-служба Деда Мороза перечислила желания взрослых на Новый год
«Заветные желания почти не изменились. Всегда и все дети мечтают о новых игрушках, гаджетах, конструкторах, часто просят ролики, книжки, кукол, роботов. Взрослые хотят хорошую работу, семью и крепкое здоровье себе и своим родным», — привело РИА «Новости» сообщение пресс-службы российского Деда Мороза.
В пресс-службе отметили, что россияне присылают письма в течение всего года. Весной и летом желаний приходит меньше, чем в зимнее время. Наибольший наплыв происходит перед днем рождения Деда Мороза и Новым годом.
«На сегодняшний день и за все годы работы почты Деда Мороза в Великом Устюге в адрес Волшебника поступило почти четыре миллиона писем от детей и взрослых со всего мира», — рассказали агентству.
Ранее среди россиян провели опрос о планах пригласить Деда Мороза и Снегурочку на праздник. В этом году от их визита решили отказаться 48% людей. Почти в каждой четвертой семье роль зимнего волшебника исполнит близкий человек.