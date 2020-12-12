Пресс-служба Деда Мороза перечислила желания взрослых на Новый год

Перед Новым годом о своих желаниях Деду Морозу пишут не только дети, но и взрослые. Только если первые просят новые игрушки и гаджеты, то вторые мечтают о хорошей работе, семье и крепком здоровье.

«Заветные желания почти не изменились. Всегда и все дети мечтают о новых игрушках, гаджетах, конструкторах, часто просят ролики, книжки, кукол, роботов. Взрослые хотят хорошую работу, семью и крепкое здоровье себе и своим родным», — привело РИА «Новости» сообщение пресс-службы российского Деда Мороза.

В пресс-службе отметили, что россияне присылают письма в течение всего года. Весной и летом желаний приходит меньше, чем в зимнее время. Наибольший наплыв происходит перед днем рождения Деда Мороза и Новым годом.

«На сегодняшний день и за все годы работы почты Деда Мороза в Великом Устюге в адрес Волшебника поступило почти четыре миллиона писем от детей и взрослых со всего мира», — рассказали агентству.

Ранее среди россиян провели опрос о планах пригласить Деда Мороза и Снегурочку на праздник. В этом году от их визита решили отказаться 48% людей. Почти в каждой четвертой семье роль зимнего волшебника исполнит близкий человек.