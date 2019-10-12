Пресс-секретарь Зеленского снова в центре скандала

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского снова попала в эпицентр связанного с воспитанностью скандала. Юлия Мендель бортанула журналистку издания «Апостроф» Юлию Забелину.

Неприятный эпизод случился 10 октября во время пресс-марафона, который дал Зеленский в крупнейшем в Киеве магазине готовой еды Kyiv Food Market. Забелина подошла главе государства с вопросом, когда ей наперерез ринулась Мендель. Пресс-секретарь в итоге попыталась отвести журналистку в сторону от Зеленского, а потом и вовсе оттолкнула.

«В целом, неприятно было, ведь у меня был совсем короткий уточняющий вопрос, и сам Зеленский отреагировал гораздо спокойнее ее», — рассказала журналистка.

По ее словам, такое поведение представителя президента просто неприемлемо.

Ранее Юлия Мендель уже попадала в аналогичный скандал. В конце сентября пресс-секретарь несколько раз оттолкнула украинского журналиста проекта «Схемы» Сергея Андрушко: тот тоже пытался что-то спросить у Зеленского. Мендель в тот раз заявила, что таким образом охраняла Зеленского и обеспечивала безопасность главы государства.