Пресс-секретарь свердловского ОВД рассказал о девочке, которая терроризировала школу

Он рассказал, что школьницу не смогли привлечь к ответственности, так как она еще не достигла соответствующего возраста. С декабря поведении девочки поменялось в лучшую сторону: она начала больше учиться и стала спокойнее.

«Полученный жизненный урок позволил ей пересмотреть свое поведение, и как результат она больше не попадала в поле зрения полиции», — пояснил Баченин.