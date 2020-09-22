Пресс-секретарь свердловского ОВД рассказал о девочке, которая терроризировала школу
Восьмиклассница, которая терроризировала школу № 1 в Артемовском в Свердловской области, начала исправляться. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на пресс-секретаря городского ОВД Евгения Баченина.
Он рассказал, что школьницу не смогли привлечь к ответственности, так как она еще не достигла соответствующего возраста. С декабря поведении девочки поменялось в лучшую сторону: она начала больше учиться и стала спокойнее.
«Полученный жизненный урок позволил ей пересмотреть свое поведение, и как результат она больше не попадала в поле зрения полиции», — пояснил Баченин.