Пресс-секретарь «Современника»: информации об отмене спектаклей с Ефремовым пока нет

Она уточнила, что «театр сейчас мало того, что на самоизоляции, так еще и в отпуске», «по понятной причине сейчас и спросить не у кого».

«Я думаю, на официальном сайте театра будет достоверная информация. Мы что-то разместим. Сейчас пока не готовы», — заключила она.

Ранее Ефремов после аварии в центре Москвы предложил помочь семье погибшего Сергея Захарова. Супруга мужчины негативно отнеслась к словам актера. «А оживить не обещал?», — спросила она.

По словам женщины, после случившегося с ней никто из представителей Ефремова не связывался. Более того, семье даже не выразили соболезнования. Вдова уверена, что актер за произошедшую аварию заслуживает самого сурового наказания.

Также стало известно, что следить за расследованием уголовного дела о пьяной аварии артиста Михаила Ефремова будет Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.