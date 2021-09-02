Пресс-секретарь Песков рассказал об озабоченности Путина инфляцией

Тема инфляции в России находится под личным контролем президента Владимира Путина. Он регулярно обсуждает ее с правительством.

«Вы знаете, что тему инфляции президент держит под постоянным контролем, личным контролем. Эта тема, которую он обсуждает с руководством правительства на регулярной основе», — передал ТАСС слова пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

Он отметил, что инфляция в России выросла, но, по его мнению, в ближайшее время она вернется в изначально заданные рамки благодаря мерам Центробанка и правительства. Эти контрмеры должны помочь обеспечить и сохранить макроэкономическую стабильность в стране.

Причинами инфляции Песков назвал кризисные условия в мире.

Ранее исполнительный директор Молочного союза России Людмила Маницкая, что за последний год себестоимость молока выросла на 20%. До конца года она может вырасти еще больше.

Названы города России, где ипотека на вторичное жилье подорожала больше всего за последние три года. Средний платеж в Сочи вырос почти на 100%, а в Москве на 24,59%.