Пресс-секретарь парка «Сокольники»: планеты оградили забором от невоспитанных посетителей

В интернете начали распространять фотографии инсталляции из «Сокольников». Пользователей неприятно удивили огражденные забором планеты Солнечной системы.

По словам Самариной, площадку полностью обновили летом прошлого года. Других изменений вносить не планируют, «поскольку обновлены были и планеты, которые там установлены».

«Происходит таким образом, что наши посетители периодически пытаются с разбега запрыгнуть на эти планеты, в связи с чем, две из них оказались выломаны из основания. Соответственно, пришлось огородить все эти конструкции, чтобы можно было их укрепить», — пояснила пресс-секретарь.