Пресс-секретарь иркутского губернатора Алашкевич уволилась после скандала с жителями Тулуна

Глава пресс-службы губернатора Иркутской области Ирина Алашкевич покинет пост по собственному желанию. Ее обвинили в оскорблении жителей пострадавшего от паводок Тулуна.

«Сегодня (16 сентября — прим. ред.) я написала заявление об увольнении. Я приняла это решение, потому что поняла — от меня и от моей семьи не отстанут. Я не хочу быть разменной монетой в борьбе за губернаторское кресло. Так уж получилось, что паводок в Тулуне прошелся и по моей судьбе», — написала Алашкевич на своей странице в Facebook.

Обвиненная в оскорблении жителей Тулуна чиновница ушла в отпуск Подробнее

Ранее в Сети появилась аудиозапись речи экс-чиновницы, в которой она якобы называла горожан «быдлом» и «бичевней». Запись была отправлена на экспертизу.

Сама Алашкевич утверждает, что это нарезка и все выражения, которые она все-таки «сказала сгоряча» были вырваны из контекста, который «мог бы многое объяснить».

Она попросила прощения у жителей Тулуна и заявила, что эти слова были обращены не к ним и поблагодарила всем, кто ее поддерживал во время этого скандала.

Алашкевич также рассказала, что в субботу, 14 сентября, к ней в квартиру якобы проникли журналисты телеканала «РЕН ТВ» и пытались «спросить под скрытую камеру работает ли она или находится в отпуске».