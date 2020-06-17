Пресс-секретарь «Горбачев-фонда» назвал «ерундой» слова о передаче Карелии финнам в перестройку

Поляков заметил, что в своей книге дипломат употребляет такие формулировки, как «допустил возможность», «вел переговоры с советником посольства» и т. д. и т. п.

«Есть стенограммы заседания Политбюро ЦК КПСС и там все написано, и, если бы такое случилось даже среди, как он пишет „либеральной части Политбюро“, то это глупости и художественный вымысел», — обратил внимание собеседник информагентства.

Он добавил, что все это ерунда и «фейк-ньюз», как говорит американский президент Дональд Трамп.