Пресс-секретарь челябинского губернатора вылечился от COVID-19
«Я повторно сделал тест на коронавирус, результат отрицательный. Зюсь побудет еще несколько дней дома», — приводит агентство Ura.ru слова Текслера.
Он заявил, что выходит из самоизоляции. На карантине Текслер был с 9 апреля. Ни у кого, кто контактировал с его пресс-секретарем, коронавирус не нашли. Губернатор Челябинской области все это время продолжал работать дистанционно.
В режиме самоизоляции большинство регионов России живет с конца марта. Людям пока нельзя лишний раз выходить на улицу без особой нужды. В Москве и Подмосковье 15 апреля ввели дополнительные ограничения. Для поездки на общественном или личном транспорте необходимо оформить специальный пропуск.
По состоянию на 17 апреля коронавирусом в России заразились 27 938 человек. Число инфицированных пока каждый день продолжает увеличиваться. От COVID-19 умерли 232 пациента.