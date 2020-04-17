Пресс-секретарь челябинского губернатора вылечился от COVID-19

Глава пресс-службы челябинского губернатора Сергей Зюсь победил COVID-19. Его выписали из больницы, но еще несколько дней он побудет дома. Глава Челябинской области Алексей Текслер выходит из режима самоизоляции.

«Я повторно сделал тест на коронавирус, результат отрицательный. Зюсь побудет еще несколько дней дома», — приводит агентство Ura.ru слова Текслера.

Он заявил, что выходит из самоизоляции. На карантине Текслер был с 9 апреля. Ни у кого, кто контактировал с его пресс-секретарем, коронавирус не нашли. Губернатор Челябинской области все это время продолжал работать дистанционно.

В режиме самоизоляции большинство регионов России живет с конца марта. Людям пока нельзя лишний раз выходить на улицу без особой нужды. В Москве и Подмосковье 15 апреля ввели дополнительные ограничения. Для поездки на общественном или личном транспорте необходимо оформить специальный пропуск.

По состоянию на 17 апреля коронавирусом в России заразились 27 938 человек. Число инфицированных пока каждый день продолжает увеличиваться. От COVID-19 умерли 232 пациента.