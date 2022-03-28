Пресс-конференция в честь акции «10 тысяч шагов к жизни» состоится 3 апреля

Всемирный день здоровья отмечается 7 апреля. Пресс-конференция, которая будет посвящена Всероссийской акции «10 тысяч шагов к жизни», состоится 3 апреля.

Участниками пресс-конференции станут академик, президент Общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации», президент НМИЦ ССХ им. А. Н. Бакулева Лео Бокерия, заместитель главы российского Минздрава Олег Салагай, а также четырехкратный призер Олимпийских игр по спортивной гимнастике Мария Пасека.

На пресс-конференцию приглашены представители российского Министерства спорта и региональных органов власти.

В этом году Всемирный день здоровья посвящен экологии нашей планеты, а также благополучию и здоровью человечества. Акция проходит под лозунгом «Здоровье планеты — наше здоровье!». Ее целью названа борьба с пандемией физической пассивности, которая уносит каждый год уносит не меньше жизней, чем плохая экология или коронавирус.

Среди основных задач акции указаны привлечение внимания муниципальных властей к необходимости развития доступной инфраструктуры ЗОЖ, вовлечение россиян в систематические занятия физкультурой и спортом, повышение ежедневной двигательной активности населения, а также приобщение жителей страны к здоровому образу жизни.

Российский экологический оператор в начале марта подготовил ролики об экологическом волонтерстве. Они были размещены на сайте проекта. В роликах рассказывается о самостоятельной организации мероприятий и добровольчестве среди молодежи.

В 2021 году Подмосковье присоединилось к празднованию Всемирного дня здоровья. Центральной площадкой тогда стал Дмитров. Активные жители и гости округа провели массовую зарядку, а все желающие сделали прививку от коронавируса.