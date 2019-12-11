Пресс-конференция адвоката Соколова по делу об убийстве аспирантки. Трансляция

Адвокат бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова Александр Почуев принимает участие в пресс-конференции по делу об убийстве студентки Анастасии Ещенко. «360» ведет прямую трансляцию с мероприятия.

Историк Олег Соколов начал писать книгу об убийстве Подробнее

Как заявил Почуев, сторона защиты подала заявление в полицию из-за устроенной некоторыми журналистами и СМИ травли Соколова. Случившееся адвокат назвал трагедией «двух влюбленных людей». Также он рассказал, что историк раскаивается в содеянном.

Олег Соколов обвиняется в убийстве своей аспирантки и любовницы Анастасии Ещенко. Мужчину 9 ноября задержали полицейские в Санкт-Петербурге, когда он пытался утопить останки убитой в реке Мойке. Остальные части тела девушки позже нашли в квартире бывшего доцента.

Соколов признал вину, после чего его арестовали. Он заявил, что убил жертву из-за того, что она стала чудовищем. Сейчас историк находится в московском СИЗО №2. В ближайшее время он должен будет пройти психиатрическую экспертизу.