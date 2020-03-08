Пресняков-старший вывел музыкальные телешоу в России на чистую воду

Владимир Пресняков-старший заявил, что в российских вокальных телеконкурсах балом правит блат. Двигаться к победе зачастую помогают нужные знакомства, а не талант.

«Там много вкусовщины. Мне непонятно, как туда попадают участники. Почему одни проходят дальше, а другие нет. Подозреваю, да и умные знающие люди часто говорят, что попадание в эти программы нередко сопряжено с какими-то знакомствами, отношениями с продюсерами этих передач», — сказал музыкант в интервью «Собеседнику» и добавил, что телевизионные конкурсы его уже не интересуют.

Раньше, когда вокальные конкурсы только появились на российском телевидении, а в жюри сидели настоящие профессионалы, он с удовольствием смотрел их, пишет сайт «Дни.ру». Прошли годы, все поменялось и далеко не в лучшую сторону.

В 2019 году на шоу «Голос. Дети» разразился грандиозный скандал. Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова победила с большим отрывом от главного конкурента Максима Ержана. Зрители заподозрили неладное, и компания Group-IB провела проверку. Оказалось, что голосование было нечестным. У девочки отобрали первое место. Алсу позже призналась, что покупала голоса, но не увидела в этом ничего предосудительного.