Общество 26 апреля 2023, 19:07 Пресняков напомнил о важности проекта «Диктант Победы» для России Владимир Пресняков отметил масштабность подготовки к акции «Диктант Победы» в 2023 году РИА «Новости»

Читать 360tv в

Акция «Диктант Победы» пройдет в этом году 27 апреля. Ее проведут уже в пятый раз. Проект помогает сохранять и поддерживать память о событиях героического прошлого страны, напомнил певец и композитор Владимир Пресняков на своей странице во «ВКонтакте».

Акция будет проходить не только по всей России, но и за рубежом. Диктант можно будет написать и онлайн. Для этого необходимо зайти на сайт диктантпобеды.рф, добавил он.

Реклама

Пресняков обратил внимание, что для проведения акции подготовили рекордное количество площадок — более 22 тысяч по всему миру.

«В этом году вопросы тестов будут посвящены очень важным для всей нашей истории событиям: Нюрнбергскому процессу, Сталинградской и Курской битвам, прорыву блокады Ленинграда, 80-летию освобождения Донбасса», — уточнил Пресняков.

В Московской области поучаствовать в акции будет возможно в уникальных местах. Среди них, в частности, Российский университет кооперации, госучилище олимпийского резерва в Щелкове, храм Вооруженных сил, Партизанская деревня в парке «Патриот», военно-технический музей в Черноголовке, музеи «Зоя», «Новый Иерусалим» и «Бородинское поле».

К проекту присоединятся также аэропорты Шереметьево и Домодедово.