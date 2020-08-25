Пресненский суд опроверг продажу билетов на заседания с Ефремовым

Купить билеты на заседания Пресненского суда Москвы по делу Михаила Ефремова не получится — их не продают. Заседания проходят в открытом режиме, попасть на них могут все желающие.

«Информация, распространенная в сети Интернет о продаже судом каких-либо билетов является недостоверной», — сообщили в пресс-службе Пресненского суда.

Прийти за заседание можно без билетов или любой другой регистрации. Если же людей слишком много и всем не хватило места, можно расположиться в другом зале, где ведется видеотрансляция суда.

Ранее в сети обнаружили объявление о продаже билетов на заседание суда по делу об аварии с участием Михаила Ефремова. Покупателям предлагали приобрести места в первом ряду за 500 тысяч рублей. Продавцом выступила некая Изабелла, которая также распродавала другие интересные лоты: коньки, дверные ручки, очерки об армянском искусстве. После внимания СМИ объявление удалили с сайта.