Преследования, угрозы и страх: жительницу Краснодара терроризирует навязчивый возлюбленный

Преследования, угрозы и многомесячные разбирательства в судах: со всем этим столкнулась жительница Краснодара после расставания с молодым человеком. Отношения Ольги и Юрия длились всего месяц, и разрывать их молодой человек, видимо, не собирался.

В беседе с «360» Ольга рассказала, что с Юрием познакомилась в апреле 2018 года, через некоторое время у них завязались отношения, но продлились они не долго — всего месяц. Как оказалось, Юрий обманывал свою возлюбленную: скрыл судимость и соврал про возраст. Девушка прекратила общение.

Видео: Instagram

Через несколько дней после разрыва Юрия посадили за кражу. Из тюрьмы молодой человек начал писать Ольге, в письмах он говорил, что девушка все равно будет принадлежать ему. Юрий вышел по УДО (условно-досрочное освобождение от наказания) через полгода. После выхода на свободу мужчина не остановился, а напротив, начал угрожать Ольге, и даже разбил ее машину.

Девушка обратилась в прокуратуру, начались суды. Юрий отсидел в СИЗО восемь месяцев, потом он был переведен под домашний арест. В последующие пять месяцев, пока длились суды, он прекратил угрозы в адрес Ольги. Только на последних слушаниях он признал вину.

Поскольку стороны договорились о том, что Юрий больше не подходит к Ольге, ему дали два года условно. После вынесения решения молодой человек продолжил угрожать расправой самой женщине и даже грозился украсть ее дочь. Ольга обращалась в полицию, в прокуратуру, но дело усложняется тем, что девушка после этого сбежала в Москву в попытках спрятаться от бывшего ухажера.

Фото: Instagram

Сейчас девушка стала публиковать сообщения Юрия с угрозами в ее сторону на своей странице в Instagram, чтоб привлечь внимание к проблеме. Ольга хочет, чтобы мужчина понес заслуженное наказание, и оставил ее в покое. Больше всего девушка переживает за свою дочь: ребенку стали часто сниться кошмары, и она боится возвращаться домой.