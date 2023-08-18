Общество 18 августа 2023, 16:18 Преподавательнице пензенского вуза вынесли наказание за получение взятки в 30 тыс рублей

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Суд Пензы назначил 60-летней преподавательнице вуза наказание за получение взятки от студентки с задолженностями по экзаменам. Об этом написала «Пенза-пресс» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры по региону.

Женщина закрыла 54 задолженности студентки, получив от нее 30 тысяч рублей.

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Преподавательнице присудили три года лишения свободы условно с лишением права заниматься педагогической деятельностью на два года. Адвокат подсудимой подал апелляционную жалобу, однако суд ее отклонил.