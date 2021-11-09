Преподавателя вуза обвинили в получении взятки в Кузбассе

В Кузбассе возбуждено уголовное дело в отношении 59-летнего преподавателя вуза, которого обвинили в получении взятки. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на региональный Следственный комитет.

В качестве посредника выступил один из сотрудников вуза. Он передал преподавателю 10 тысяч рублей от пятикурсника, которому требовалась положительная оценка по одной из дисциплин. Обвиняемый согласился и поставил нужный балл без фактической проверки знаний. Возбуждено уголовное дело.