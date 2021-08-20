Преподавателя языка хантов поддержат грантом в ЯНАО

Учитель Алексей Конев из Шурышкарского района ЯНАО получит грант на воплощение своего культурно-образовательного проекта. После окончания института народов Севера в Санкт-Петербурге молодой специалист вернулся в родное село Восяхово, где выиграл региональный конкурс. Об этом рассказал сайт «Север-Пресс» со ссылкой на представительство ЯНАО в Санкт-Петербурге.

В своей работе учителя Андрей всячески применяет педагогические таланты и придумывает для учеников нестандартные формы изучения родного языка. Сейчас молодой педагог участвует в реализации проекта по фольклору «Сохраняя традиции, сохраним язык» — «Ма яснем — родное слово». Кроме того, учитель занимается исследовательской работой и экспериментальной деятельностью.

Представительство ЯНАО в Санкт-Петербурге предоставляет ямальским студентам возможность пройти практику в офисе представительства, обучение в школе вожатых Ямала, а также участие в международных и всероссийских форумах.