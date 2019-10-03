Преподаватели и студенты РАНХиГС оценили технологии очистки воды на НПЗ Москвы

Московский НПЗ удвоит выпуск керосина к 2021 году с Евро+ Подробнее

«Слушатели курса по регулированию природопользования высоко оценили результаты работы биологических очистных сооружений „Биосфера“, которые позволяют добиться степени очистки сточных вод до 99,9% и возвращать в производство до 80% объема воды», — отметили в пресс-службе Московского НПЗ.

Посетителям показали производство и познакомили с работой системы мониторинга воздуха. Она в автоматически отправляет данные в Росприроднадзор и Департамент природопользования и охраны окружающей среды.

«Московский НПЗ использует системный подход в развитии: предприятие внедряет наилучшие из доступных технологий, новые проекты включают передовые природоохранные практики. Это характеризует высокий технологический уровень предприятия и его внимание к экологии», — подчеркнул заведующий кафедрой управления природопользования и охраны окружающей среды РАНХиГС Валентин Краснощеков.

В пресс-службе отметили, что производство доступно не только для представителей ВУЗов, но и для жителей города. Любой желающий может посетить территорию Московского НПЗ и увидеть работу.